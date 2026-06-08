Il grande show musicale che riprende il format cult degli anni '90 va in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 8 e mercoledì 10 giugno 2026, con Michelle Hunziker alla conduzione. Lo show è stato registrato nella suggestiva cornice di Piazza Trento e Trieste a Ferrara e porta sul palco concorrenti, ospiti musicali e migliaia di spettatori in una grande festa collettiva all'insegna della musica italiana

Per capire la portata di questo ritorno occorre fare un passo indietro di oltre trent'anni. Era il 1992 quando Rosario Fiorello debuttò su Italia 1 con Karaoke, un programma destinato a cambiare il linguaggio televisivo dell'epoca. L'idea era semplice e al tempo stesso rivoluzionaria: una piazza, un microfono, le basi musicali e persone comuni pronte a mettersi in gioco cantando davanti a milioni di telespettatori. Quello che oggi può sembrare ordinario, all'epoca rappresentava qualcosa di mai visto.

L’evoluzione del Karaoke

Oggi quel format rivive in chiave contemporanea. Michelle Hunziker, che guida la nuova edizione, in prima serata su Italia 1 da lunedì 8 giugno, ha raccontato l'emozione di vedere migliaia di persone cantare insieme, sottolineando anche di aver ricevuto la benedizione di Fiorello stesso. Un dettaglio che, secondo la conduttrice, ha rappresentato un piccolo sollievo, perché l'intenzione è sempre stata quella di rendere omaggio a chi lo show lo aveva portato al successo.

Come funziona lo show: squadre, ospiti e Wild Card

I veri protagonisti di Super Karaoke sono le persone comuni, appassionate di canto, che si sfidano in una gara a squadre. A contendersi la vittoria ci sono quattro gruppi, ciascuno composto da cinque concorrenti scelti dai rispettivi capisquadra: Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo. Ogni squadra può inoltre contare su alcuni partecipanti speciali, le cosiddette Wild Card, che possono aggiungersi al gruppo per contribuire alle performance sul palco.

Gli artisti ospiti non si limitano a cantare i propri successi, ma condividono il palco con i concorrenti, dando vita a duetti e performance collettive pensate per coinvolgere direttamente il pubblico presente in piazza.

Nella prima puntata dell'8 giugno si esibiranno Noemi, Al Bano, Raf e Ivana Spagna. Nella seconda, il 10 giugno, toccherà invece a Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale.

Michelle Hunziker ha sottolineato come tutti gli artisti abbiano accettato con entusiasmo di mettersi in gioco in una modalità insolita per loro: cantare le proprie canzoni di fronte al pubblico è qualcosa che i cantanti, secondo la conduttrice, fanno raramente, perché provoca

un certo disagio. Il fatto che si siano prestati a farlo rappresenta uno degli elementi più coinvolgenti dell'intero programma.

Super Karaoke è visibile anche in streaming, sia in diretta che on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.