La relazione tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è iniziata circa nove anni fa, grazie a un'amicizia in comune: a fare da cupido è stata Sara Daniele, figlia del cantautore napoletano Pino Daniele e amica del cuore di Aurora. Da quel primo incontro londinese a oggi, la coppia ha costruito una vita insieme lontana dai riflettori più accecanti del gossip, scegliendo di condividere la propria quotidianità con equilibrio e misura. Nel tempo sono diventati genitori di Cesare Augusto, che quest'anno ha compiuto tre anni.

Aurora è cresciuta sotto gli occhi del pubblico italiano, figlia di due star come Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ma negli anni ha saputo costruirsi una voce autonoma, tra televisione, social media e un impegno pubblico contro gli stereotipi sul corpo. Goffredo Cerza, di origini italo-britanniche, ha sempre preferito un profilo più defilato, pur essendo presenza costante nella vita condivisa raccontata dalla compagna