Introduzione
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposeranno il 4 luglio 2026 in Sicilia, con una celebrazione che si preannuncia tra le più attese dell'estate. La coppia sta insieme da nove anni e ha già un figlio, il piccolo Cesare Augusto. I festeggiamenti si estenderanno su tre giorni, con una cornice che mescola glamour, famiglia allargata e qualche possibile sorpresa musicale firmata dal padre della sposa, Eros Ramazzotti
Quello che devi sapere
Una storia d’amore lunga un decennio
La relazione tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è iniziata circa nove anni fa, grazie a un'amicizia in comune: a fare da cupido è stata Sara Daniele, figlia del cantautore napoletano Pino Daniele e amica del cuore di Aurora. Da quel primo incontro londinese a oggi, la coppia ha costruito una vita insieme lontana dai riflettori più accecanti del gossip, scegliendo di condividere la propria quotidianità con equilibrio e misura. Nel tempo sono diventati genitori di Cesare Augusto, che quest'anno ha compiuto tre anni.
Aurora è cresciuta sotto gli occhi del pubblico italiano, figlia di due star come Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ma negli anni ha saputo costruirsi una voce autonoma, tra televisione, social media e un impegno pubblico contro gli stereotipi sul corpo. Goffredo Cerza, di origini italo-britanniche, ha sempre preferito un profilo più defilato, pur essendo presenza costante nella vita condivisa raccontata dalla compagna
La proposta e la data delle nozze
La proposta di matrimonio è arrivata il 1° dicembre scorso, e Aurora ha poi annunciato la notizia direttamente ai suoi follower con una storia su Instagram, rivelando che il matrimonio si terrà il 4 luglio 2026. Una data dal sapore evocativo, a metà dell'estate, perfetta per una festa in piena regola.
La location: un castello in Sicilia
Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, la cornice prescelta per le nozze sarebbe il Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa. Una scelta che non è passata inosservata, anche perché richiama inevitabilmente quella di un'altra coppia celebre che ha scelto l'isola per i propri festeggiamenti nuziali: Dua Lipa e Callum Turner. La Sicilia si conferma così la destinazione preferita per i grandi matrimoni vip del 2026.
La scelta della location si è rivelata tutt'altro che semplice: la coppia ha visitato venti posti in due regioni diverse prima di trovare quello giusto. Aurora aveva raccontato che la struttura finale non sarebbe nemmeno dovuta essere disponibile. Un castello arrivato quasi per caso, che alla fine si è imposto come la cornice ideale per una cerimonia blindatissima.
Tre giorni di festeggiamenti
A confermare la portata dell'evento è stata la stessa Michelle Hunziker, che ha dichiarato pubblicamente che i festeggiamenti dureranno tre giorni interi, specificando: "Una volta che facciamo una festa, la facciamo bene". Il formato adottato è quello del cosiddetto "vip retreat": un programma spalmato su più giornate, con cene, momenti di convivialità e, quasi certamente, musica dal vivo.
Tra le indiscrezioni più commentate figura la possibile esibizione di Eros Ramazzotti durante i festeggiamenti. Il cantante, padre della sposa, potrebbe regalare alla figlia un concerto privato nel cuore della festa.
Gli abiti e i dettagli della cerimonia
Per i look del grande giorno, Aurora Ramazzotti si è affidata ad Aerenica, brand di Nicole Cavallo, che ha curato sia l'abito della sposa sia quelli delle damigelle. Si tratta di un marchio giovane e contemporaneo, una scelta in linea con l'identità di Aurora: mai banale, sempre personale.
Un tocco di originalità è arrivato anche dalla partecipazione di nozze: un invito dallo stile anni '90, ispirato alla rivista Cioè, omaggio nostalgico all'infanzia della coppia e piccolo anticipo del tono della festa.
Gli invitati: famiglia allargata e amici famosi
La lista degli invitati è ancora in parte avvolta nel mistero, ma alcune presenze sembrano scontate. Un ruolo di primo piano spetterà a Sara Daniele, la "cupido" della coppia, amica del cuore di Aurora. Presenti certamente anche i numerosi fratelli della sposa: Sole e Celeste, figlie di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, e Raffaella Maria e Gabrio Tullio, nati dalla relazione di Eros Ramazzotti con Marica Pellegrinelli.
Tra gli ospiti attesi dal mondo dello spettacolo figurano Fabio Rovazzi e Jonathan Kashanian. Non è esclusa la presenza di Chiara Ferragni e di Diletta Leotta con Loris Karius, dato che Aurora aveva partecipato al matrimonio della giornalista sportiva con il calciatore.