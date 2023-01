Melissa Satta e Matteo Berrettini fotografati insieme, il gossip

Le foto scattate a Milano durante lo scorso fine settimana con protagonisti Melissa Satta e Matteo Berrettini proverebbero che tra i due potrebbe esserci ben più di una semplice amicizia . L'apparizione della showgirl e del tennista al Forum di Assago, insieme, a una partita di basket , sarebbe la prima testimonianza di un avvicinamento dei due che, successivamente, sono stati avvistati in un ristorante per una cena intima.

La cronaca di un bacio sui social

approfondimento

Matteo Berrettini e Melissa Satta potrebbero essere una coppia, la conferma arriva dai social media, nello specifico dalle foto postate sulle Storie di Instagram di Deianira Marzano, opinionista ed ex concorrente de L'Isola dei famosi, nota ai suoi quasi quattrocentomila follower come “Miss pettegolezzo”.

L'influencer ha condiviso le immagini di una cena a due tra Berrettini e Satta durante la quale i diretti interessati avrebbero mostrato un certo interesse l'uno per l'altra. Nelle Stories si fa menzione di un bacio che, tuttavia, non è visibile nelle immagini.

Per gli esperti di gossip nostrano, comunque, non ci sarebbero dubbi: tra i due sarebbe scoccata la scintilla. Inoltre, poiché fino ad oggi non Satta e Berrettini non erano mai apparsi sulle cronache nemmeno in qualità di amici e, dal momento che entrambi sono single da diverso tempo, l'ipotesi potrebbe rivelarsi fondata.