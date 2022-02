MasterChef, serata stellare con Matteo Berrettini. Anticipazioni

Da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ultimi verdetti prima della serata più attesa: chi conquisterà l’accesso alla sfida finale? Prova in esterna al ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea, ospite, la stella del tennis italiano Matteo Berrettini. MasterChef ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e su Sky Go

I cinque concorrenti rimasti tra i fornelli di MasterChef Italia ( LO SPECIALE ) sono a un passo dalla realizzazione del loro sogno e sentono il profumo sempre più intenso della serata finale, quando i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli potranno scegliere l’undicesimo MasterChef italiano. Per arrivare a questo traguardo mancano solo le ultime prove, le più dure ma anche le più emozionanti, a partire da quelle che vedranno impegnati i cuochi amatoriali giovedì 24 febbraio – su Sky e in streaming su NOW – in una serata nel vero senso della parola “stellare”: prima potranno conoscere la stella del tennis italiano Matteo Berrettini , ospite speciale con un ruolo inedito e sorprendente, poi potranno entrare nella straordinaria cucina tristellata del ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea, tre Stelle Michelin e tempio della cucina italiana.

Matteo Berrettini a masterchef in una veste insolita

I cinque che si giocano l’accesso alla serata finale del cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky sono Carmine, studente 18enne di Montecorvino Pugliano (Salerno) all’ultimo anno del liceo scientifico, che a dispetto della sua giovanissima età ha dimostrato un talento incredibile; Christian, 20 anni di Bosconero (Torino), studente di ingegneria chimica alimentare, che ha raccontato sin dall’inizio del suo percorso di essere affetto dalla sindrome di Asperger e si è sempre mostrato razionale nelle sue scelte; Lia, bancaria 30enne di Costermano sul Garda, vicino Verona, dotata sempre di grande sicurezza e determinazione, sia ai fornelli sia come carattere; Nicky Brian, nato a Roma 28 anni fa da una famiglia originaria dello Sri Lanka, ora fa il designer a Brighton (nel Regno Unito) dove vive con la fidanzata Andrea Letizia, anche lei concorrente in questa stagione di MasterChef Italia ma eliminata qualche settimana fa; e Tracy, 31enne nata in Nigeria e da 15 anni a Vallese di Oppeano (Verona), dove fa la cameriera di sala, che si fa notare per i coloratissimi foulard che mette tra i capelli e per un forte accento veneto.

Per loro, quella di giovedì 24 febbraio – con gli episodi a partire dalle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW - sarà una serata decisiva ma piena di emozioni (e di insidie). Affronteranno diverse sfide, da una Mystery Box in cui avranno la possibilità di riscattarsi per gli errori compiuti durante questa edizione a un Invention Test durante il quale saranno chiamati ad affrontare una avventurosa prova al buio, fino alla Prova in Esterna nella quale, per la prima volta, entreranno in una cucina tristellata: avranno a disposizione i fornelli del celebre ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea, tre Stelle Michelin e tempio della cucina italiana, a Brusaporto (Bergamo), dove potranno “assaggiare” il lavoro dei veri chef ma soprattutto dimostrare la loro crescita durante questa edizione. Con loro ci sarà il campione del tennis italiano Matteo Berrettini che, posate per una volta palline e racchette, interverrà nella prova in un ruolo per lui inedito e sorprendente.

il Pressure Test "decisivo"

A concludere la serata, il decisivo e insidiosissimo Pressure Test dal quale emergeranno i nomi dei cuochi amatoriali che conquisteranno un posto tra i protagonisti delle sfide finale: chi tra loro ce la farà e potrà guardare – mai così da vicino – il traguardo tanto sognato?