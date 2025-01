Nicola Nite lascia i Tazenda dopo 12 anni: “Il problema sono io”

Nicola Nite si separa dai Tazenda dopo 12 anni, spiegando che necessita di una pausa per sé. Il cantante della celebre band sarda ha annunciato la sua decisione di lasciare il gruppo. Con un comunicato ufficiale, il musicista ha dichiarato: "Il ‘problema’ sono io". Affermando che finisce così la sua era come frontman, seguono le parole "è la fine di 12 anni di musica, amicizia e vita".

L’addio di Nicola Nite ai Tazenda

Suona come qualcosa di molto triste e sofferto, sia per i diretti interessati sia chiaramente per i loro fan: l’addio di Nicola Nite ai Tazenda, la storica band sarda, dopo 12 anni trascorsi come voce principale è una notizia tristissima per il pubblico del gruppo.

Nite ha deciso di separarsi dal gruppo in modo consapevole e non senza difficoltà. Non ci sono stati conflitti interni, ma il cantante stesso riconosce che il problema è legato a lui. "Abbiamo sperato fino all’ultimo che non fosse così", affermano gli altri membri dei Tazenda.

Il comunicato dei Tazenda prosegue anche nei commenti al post (che trovate in fondo a questo articolo). Gigi Camedda e Gino Marielli hanno voluto precisare:

“𝘗𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘢𝘱𝘦𝘷𝘰𝘭𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘶𝘰𝘭𝘰 𝘥𝘪 𝘕𝘪𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘪 𝘛𝘢𝘻𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢𝘥 𝘰𝘨𝘨𝘪. 𝘔𝘢 𝘪 𝘛𝘢𝘻𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘥𝘦𝘷𝘰𝘯𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘦𝘨𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘷𝘪𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘦 𝘴𝘰𝘱𝘳𝘢𝘵𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘯𝘦𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘢𝘵𝘢 𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘰𝘱𝘰𝘭𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘍𝘢𝘯. 𝘈𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘨𝘪𝘢̀ 𝘢𝘭 𝘷𝘢𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘶𝘯 𝘱𝘢𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘴𝘰𝘭𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪: 𝘷𝘰𝘨𝘭𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘢𝘳𝘭𝘦 𝘣𝘦𝘯𝘦. 𝘗𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘰, 𝘢𝘯𝘥𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘳𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘶𝘯 𝘱𝘪𝘻𝘻𝘪𝘤𝘰 𝘥𝘪 𝘧𝘰𝘭𝘭𝘪𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘱𝘰𝘪 𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘤𝘪𝘧𝘳𝘦 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘵𝘳𝘰𝘷𝘢 𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘪𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢 𝘦𝘷𝘰𝘭𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢 37 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘢𝘥 𝘰𝘨𝘨𝘪. 𝘌 𝘤𝘰𝘯 𝘭’𝘢𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘢 𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘢, 𝘭𝘢 𝘚𝘢𝘳𝘥𝘦𝘨𝘯𝘢, 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘮𝘢𝘪 𝘴𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘯𝘪𝘮𝘢𝘳𝘤𝘪”.

Parlando del suo futuro, Nicola Nite aggiunge: “Con il 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘰̀ 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘶𝘯 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘪𝘴𝘵𝘢, 𝘶𝘯 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘢, 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘮𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘰̀ 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘯𝘰 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘪𝘭 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘵𝘪 𝘭𝘪𝘷𝘦, 𝘱𝘰𝘪𝘤𝘩𝘦̀ 𝘭𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪𝘢 𝘪𝘯 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘦 𝘴𝘢𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘢𝘭𝘵𝘦. 𝘚𝘰𝘱𝘳𝘢𝘵𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘢𝘥𝘦𝘴𝘴𝘰. 𝘌 𝘷𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘨𝘰 𝘥𝘪 𝘭𝘢𝘴𝘤𝘪𝘢𝘳𝘮𝘦𝘭𝘰 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘱𝘶𝘯𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘱𝘪𝘦𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘴𝘪̀ 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘢𝘵𝘰”.