Mercoledì 2, Lady Gaga nel cast e primi 6 minuti svelati. VIDEO

Al Tudum Live Event 2025, Netflix ha mostrato i primi 6 minuti dell'attesissima seconda stagione di Mercoledì e rivelando che ci sarà un cameo di Lady Gaga. Tra le novità, anche un nuovo serial killer e un cast ricco di guest star

Lady Gaga si unisce al cast della seconda stagione di Mercoledì, la serie Netflix creata da Alfred Gough e Miles Millar e diretta in parte da Tim Burton. La popstar comparirà con un cameo, anche se il ruolo rimane top secret. L’annuncio arriva dopo il successo virale del ballo di Mercoledì sulle note di Bloody Mary, brano di Gaga del 2011 tornato in classifica grazie alla serie. Jenna Ortega, protagonista nel ruolo della giovane Addams, aveva già dichiarato il suo entusiasmo all’idea di lavorare con Lady Gaga, suggerendo che l'artista potrebbe interpretare un personaggio affine alla signorina Thornhill, in una dinamica mentore-allieva.

Un’anteprima tra horror e ironia: primi 6 minuti della stagione Durante l’evento TUDUM, Netflix ha mostrato in anteprima i primi sei minuti della seconda stagione. Nella scena rivelata, Mercoledì si risveglia prigioniera nella cantina di un serial killer soprannominato “Kansas City Bagper”, interpretato da Haley Joel Osment. Il personaggio è ossessionato dalle bambole di porcellana, che colleziona con maniacale devozione. L’atmosfera, come di consueto, alterna tensione e sarcasmo: “Sono legata nella cantina di un serial killer. Chi ha detto che gli incubi non si avverano?”, commenta Mercoledì con il suo solito cinismo. Approfondimento Mercoledì 2, Netflix pubblica il ritratto della famiglia Addams