Mercoledì 2, Netflix pubblica il ritratto della famiglia Addams

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha pubblicato su Instagram un ritratto della Famiglia Addams, che anticipa la seconda stagione della serie tv Mercoledì. Oltre alla protagonista, interpretata da Jenna Ortega, compaiono anche Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia, Luis Guzmán in quelli di Gomez, Joanna Lumley in quelli della Nonna, Joonas Suotamo in quelli di Lurch, Fred Armisen in quelli di Zio Fester e Isaac Ordonez in quelli di Pugsley.