Catherine Zeta-Jones si spoglia per il compleanno di Michael Douglas

La diva si è spogliata come regalo di compleanno per il marito, e non ha resistito a condividere la foto su Instagram. "Nella mia veste di compleanno! Dopo oltre 25 anni di condivisione del mio compleanno con mio marito, sto esaurendo le idee regalo!" ha scritto l’attrice in un post su Instagram condiviso mercoledì 25 settembre. Ma Zeta-Jones l’ha fatto anche come regalo a se stessa: i coniugi sono nati il 25 settembre, lui del 1944 e lei del 1969

Catherine Zeta-Jones ha fatto i propri personali auguri al marito Michael Douglas regalandogli uno spogliarello.

La diva è rimasta senza veli come regalo di compleanno speciale per il consorte, e non ha resistito a condividere la foto con i fan. "Nella mia veste di compleanno! Dopo oltre 25 anni di condivisione del mio compleanno con mio marito, sto esaurendo le idee regalo!" ha scritto l’attrice in un post su Instagram condiviso mercoledì 25 settembre (lo trovate in fondo a questo articolo).

"Questa è l'opzione regalo numero due, le palline da golf sono l'opzione uno... ovviamente”, ha aggiunto.

Nella foto in bianco e nero, Zeta-Jones sembra una top model mentre si appoggia sul bancone del bagno, completamente nuda tranne che per un paio di tacchi alti.

L'attrice, 55 anni, ha lasciato poco all'immaginazione mentre festeggiava il genetliaco di Michael Douglas, dimostrando a lui, a se stessa e tutti i quasi 6 milioni di follower che ha su Instagram quanto sia in splendida forma.

E ricordiamoci che il compleanno è stato un doppio compleanno: sia Douglas sia la sua stessa consorte, infatti, sono nati il 25 settembre! Lui il 25 settembre del 1944, dunque ha spendo 80 candeline, lei invece il 25 settembre del 1969, spegnendone quindi 55.

Lo spogliarello non è stato dunque solo un regalo al marito ma forse anche un dono a se medesima, fiera di essere così in forma dopo oltre mezzo secolo di vita.

Zeta-Jones ha pubblicato un tributo separato a sé e a Douglas, insieme a una foto di loro due del passato.

"Buon compleanno a Michael e a me!!”, ha scritto come didascalia di un post su Instagram mercoledì 25 settembre 2024 (potete trovare anche questo posto in fondo all’articolo). "Questi eravamo noi 25 anni fa nel giorno del nostro compleanno! Ti amo con tutto il mio cuore”.



In fondo a questo articolo potete guardare i post che Catherine Zeta-Jones ha condiviso in occasione del compleanno suo e di suo marito.