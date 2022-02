National Treasure, Catherine Zeta-Jones entra nel cast della serie TV

La serie



approfondimento

Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones: la storia

La serie National Treasure è incentrata su una giovane eroina di nome Jess (interpretata da Lisette Alexis). È una sognatrice che vuole a tutti costi scoprire la verità sul misterioso passato della sua famiglia. E intanto salvare un antico tesoro perduto.



Zeta-Jones si calerà nel ruolo di Billie, una miliardaria esperta di antichità del mercato nero e cacciatrice di tesori, pronta a tutto pur di mettere le mani sopra a un pezzo che ritiene degno della sua attenzione. Nonché dei suoi soldi…

Il suo personaggio è affascinante perché frutto di una metamorfosi: da orfana senza un soldo, Billie è riuscita a trasformarsi in una ricca donna d'affari, avventuriera ed estremamente elegante. Non senza sacrifici, caparbietà, coraggio e forza interiore, chiaramente.



La caparbietà rimane il suo leit motiv. Quello su cui si impunta stavolta è proprio l'antico tesoro sulle cui tracce si è messa Jess, la protagonista.

Vuole averlo a tutti costi, non soltanto per una questione economica: questo misterioso tesoro per lei significa qualcosa di ben più profondo dei soldi…



Rick Muirragui è lo sceneggiatore e il produttore esecutivo della serie. Jerry Bruckheimer, Cormac e Marianne Wibberley, Jonathan Littman e KristieAnne Reed sono gli altri produttori esecutivi.

Anche Jon Turteltaub figura tra i produttori esecutivi.

La sceneggiatrice e regista indiana Mira Nair si occuperà della regia degli episodi (ed è anche lei produttrice esecutiva). Turteltaub ha diretto e prodotto i due film della serie cinematografica “National Treasure” e Cormac e Marianne Wibberly hanno lavorato alla sceneggiatura e alla storia di entrambi i film. Anche Bruckheimer ha prodotto le pellicole.