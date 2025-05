Bridgerton rinnovata su Netflix per la quinta e la sesta stagione

La quarta stagione, in uscita nel 2026, non sarà l'ultima. "Sembra proprio che qualcuno abbia finalmente attirato l'attenzione del signor Benedict Bridgerton", si legge nell'annuncio

L'annuncio è stato fatto durante la presentazione di Netflix agli inserzionisti. Per l'occasione, sono state svelate nuove scene della quarta stagione di Bridgerton , che mostrano i protagonisti Luke Thompson e Yerin Ha nei panni rispettivamente di Benedict Bridgerton e della sua amata Sophie Baek. Nella clip della nuova stagione, Benedict posa lo sguardo su Sophie a un ballo in maschera. Ed è, apparentemente, amore a prima vista.

La quarta stagione segna il giro di boa di Bridgerton, serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) che adatterà tutti gli otto libri della serie romantica di Julia Quinn. Con la conferma di ulteriori due stagioni, Netflix ha formalmente acquisito almeno sei delle otto "puntate" previste per la serie romantica ambientata nell'era Regency, prodotta da Shonda Rhimes.

Chi vedremo nella stagione 5 e 6?

La terza stagione di Bridgerton, uscita in due parti tra maggio e giugno 2024, si concentrava su Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan). La seconda stagione, uscita a marzo 2022, era incentrata su Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley), mentre il debutto della serie, nel dicembre 2020, aveva per protagonisti Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e Simon Basset (Regé-Jean Page). Tra i fratelli Bridgerton rimasti a raccontare le loro storie d'amore, dopo Benedict, ci sono Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), Francesca (Hannah Dodd), Gregory (Will Tilston) e Hyacinth (Florence Hunt).