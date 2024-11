Bridgerton 4, Jonathan Bailey tornerà nei nuovi episodi della serie

Jonathan Baile y sta per tornare ad indossare lo stile Regency del suo Anthony Bridgerton , lo ha confermato lui stesso al Late Night with Seth Meyers a cui ha partecipato in qualità di ospite nell'ambito del massiccio tour promozionale di Wicked, il suo ultimo film al cinema che debutterà in Italia il prossimo 21 novembre. L'attore britannico prenderà parte alle riprese di Bridgerton 4 che sono partite ufficialmente lo scorso settembre . Per lui lo show targato Netflix resta una priorità professionale e sarà sempre pronto a rispondere a ogni chiamata volta che ci sarà bisogno di lui nella storia.

Bailey pronto a tornare in Bridgerton 4

Nonostante la sua carriera sia decollata da quando è apparso per la prima volta sul piccolo schermo negli abiti d'epoca del Visconte Anthony Bridgerton, Jonathan Bailey non è disposto a voltare pagina, anzi, ha proprio precisato che sarà sempre disposto a tornare per un saluto allo show ogni volta che i realizzatori avranno bisogno di lui.

Bailey, che nelle ultime stagioni è stato parecchio impegnato su più fronti, al cinema con Wiked, dove interpreta il principe Fiyero Tigelaar, e in tv, coi ruoli nelle serie Compagni di viaggio, dove recita accanto a Matt Bomer, e in Heartstopper dove è apparso all'interno di un episodio, sta per raggiungere il set di Bridgerton 4, una produzione che continua a considerare incredibile e di cui è fiero di far parte.

Nel salotto di Seth Meyers, Bailey si è soffermato a parlare dei nuovi episodi di Bridgerton, “che daranno spazio all'ingresso di nuovi personaggi”. Riferendosi alla nuova coppia di protagonisti ha aggiunto: “Luke e Yerin saranno fantastici”.

La star britannica ha ribadito, per chi non segue lo show, che il nuovo ciclo di episodi del period drama si concentrerà, come già accaduto nelle stagioni precedenti, su una nuova storia d'amore di uno dei membri della famiglia Bridgerton. Toccherà a Yerin Ha e Luke Thompson, rispettivamente Sophie Beckett e Benedict Bridgerton, far sognare i numerosissimi fan dello show.