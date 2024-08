Bridgerton 4: Yerin Ha sarà Sophie Beckett, la nuova fiamma di Benedic

L’attrice australiana conosciuta per i suoi ruoli nella serie Paramount+ “Halo” e nella miniserie del servizio di streaming australiano Stan intitolata “Bad Behaviour” è stata scelta come nuovo membro del cast della quarta stagione della famosa serie Shondaland-Netflix. La notizia è stata riportata in esclusiva dal magazine statunitense Variety

Yerin Ha, tra le altre cose, è stata nominata stella nascente del 2021 dalla Casting Guild of Australia.



Secondo le fonti di Variety, Ha interpreterà Sophie Beckett nel capitolo dello show che, come annunciato in precedenza, racconterà la storia d’amore di Benedict e sarà basata sugli eventi del terzo romanzo di Julia Quinn, intitolato La proposta di un gentiluomo.