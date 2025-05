Cannes, The Mysterious Gaze of the Flamingo vince Un Certain Regard

Il film del cileno Diego Cespedes vince a sorpresa il concorso parallelo alla 78esima edizione della rassegna cinematografica francese. Nessun premio per gli italiani Le città di pianura e Testa o croce?

The Mysterious Gaze of the Flamingo di Diego Cespedes vince a sorpresa il concurso Un Certain Regard al 78esimo festival di Cannes. Il premio è stato assegnato nella serata di venerdì 23 maggio dalla giuria presieduta dalla regista inglese Molly Manning Walker, con il giurato italiano Roberto Minervini, vincitore del premio alla miglior regia dell'anno scorso.

Il film premiato The Mysterious Gaze of the Flamingo racconta la storia di Lidia, dodicenne cresciuta da una famiglia queer all’interno di una comunità di minatori nel deserto cileno, impegnata a resistere e reagire ai pregiudizi e alle discriminazioni, mentre la cittadina viene colpita da una malattia misteriosa che si diffonde rapidamente uccidendo alcuni suoi abitanti e alimentando ulteriormente lo stigma nei confronti dell’omosessualità.

Gli altri premi Il premio per la miglior regia è andato invece ai palestinesi Arab e Tarzan Nasser, che hanno diretto insieme Once Upon a Time in Gaza, film tra i più apprezzati dal pubblico della rassegna. Migliore attrice Cléo Diara per O riso e a Faca di Pedro Pinho e migliore attore Frank Dillane per Urkin di Harris Dickinson. La migliore sceneggiatura è invece quella di Pillion, scritta da Harry Lighton, mentre il premio della giuria va a A Poet di Simon Mesa Soto. Nessun premio per l’Italia, in gara con due film: Le città di pianura di Francesco Sossai e Testa o croce? di Matteo Zoppis e Alessio Rigo de Righi.