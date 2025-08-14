Fabio Concato: "Ho un tumore, costretto a interrompere i concerti"

“Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito. Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio”, ha scritto il cantautore sui social

Il cantautore Fabio Concato ha annunciato, con un post sulla pagina Facebook, di aver scoperto di avere un tumore: "Cari amici, devo dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo”, ha scritto Concato sui social. "Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito. Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio", ha aggiunto il cantautore nel suo messaggio.