Cannes 2024, Minervini vince migliore regia Un Certain Regard

Con il premio per la migliore regia (ex aequo con On becoming a Guinea Fowl di Nyoni) Minervini porta un po' d'Italia sul podio della Croisette. La giuria del secondo concorso del festival ha inoltre assegnato il primo premio a "Black Dog" di Guan Hu; il premio della giuria e quello per l'interpretazione a "The Story of Suleymane" di Lojkine. L'altra metà del premio per l'interpretazione ad Anasuya Sengupta. Menzione speciale a "Norajh" di Alzaidi e un Prix Jeunesse a "Vingt Dieux" di Courvoisier

Con il premio per la migliore regia (sia pur ex aequo con l'elegante ma furbetto "On becoming a Guinea Fowl" di Rungano Nyoni) Roberto Minervini incassa un più che meritato riconoscimento dalla giuria di Un Certain Regard e porta un po' d'Italia sul podio della Croisette. La giuria del secondo concorso del festival ha inoltre assegnato il primo premio al notevole "Black Dog" del cinese Guan Hu; il premio della giuria e quello per l'interpretazione a "The Story of Suleymane" di Boris Lojkine che ha realizzato il suo film-verità su un rider parigino. L'altra metà del premio per l'interpreazione è andato all'indiana Anasuya Sengupta per l'intensa storia d'amore al femminile "The Shameless". Infine una menzione speciale a "Norajh" di Tawfik Alzaidi e, per accontentare i francesi, un Prix Jeunesse a "Vingt Dieux" di Louise Courvoisier. Le scelte della giuria presieduta dal regista canadese Xavier Dolan sono state applaudite a lungo e in definitiva fotografano bene i valori di questa selezione dedicata alle scoperte.