Eva Longoria, una delle veterane del tappeto rosso del Festival di Cannes, non ha mancato neppure quest'anno l'appuntamento con lo stile che, per lei, si traduce sempre in outfit preziosi e ultra femminili. Per la sua prima sfilata in Costa Azzurra ha osato con un abito con doppia scollatura, frontale e posteriore, una creazione gioiello di Elie Saab che l'ha resa irresistibile

