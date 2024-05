16/16 ©Getty

Charlotte Le Bon, protagonista del film Niki di Céline Sallette proposto nella selezione Un Certain Regard, è raffinata e ultra femminile in total look Chanel, un long dress di velluto nero arricchito con una maxi decorazione argento che, a mantella, scende dalle spalle alle maniche. Anche per lei c'è un'acconciatura alta e un fiocco, simbolo dello stile della Maison francese e molto in voga quest'anno tra le celeb. Voto: 8.5

