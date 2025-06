Amarga Navidad, Pedro Almodóvar gira una tragicommedia natalizia

Si intitola Amarga Navidad, traducibile dallo spagnolo all’italiano come “Natale amaro”, ed è il nuovo progetto cinematografico di Pedro Almodóvar . Si tratta di una tragicommedia targata feste natalizie, un film con cui il celebre regista spagnolo torna nel suo Paese. Per farlo, decide di lavorare su una pellicola tragicomica natalizia dal sapore agrodolce. Dopo il Leone d’Oro conquistato alla Mostra di Venezia 81 con La stanza accanto, il cineasta iberico si prepara a fare ritorno nella sua terra natale per girare il suo nuovo film.

Il film è attualmente in una fase avanzata di pre-produzione e l’inizio delle riprese è fissato per il mese di giugno. La location scelta è quella delle Isole Canarie, luogo ideale per ricreare l’atmosfera contrastante del racconto: la bellezza solare del paesaggio a fare da sfondo a una vicenda amara.

Amarga Navidad sarà una commedia dai toni malinconici, incentrata su una donna che si ritrova a dover affrontare l’abbandono proprio durante le festività natalizie. Un tema, quello della solitudine femminile, che Almodóvar ha esplorato in più occasioni, ma che in questo caso si annuncia affrontato con il tono tragicomico che ha reso celebri molte delle sue pellicole.

Un cast guidato da due talenti spagnoli emergenti

A dare corpo e voce ai protagonisti della vicenda saranno due interpreti tra i più promettenti del panorama spagnolo. La protagonista femminile sarà Victoria ‘Vicky’ Luengo, attrice affermatasi grazie a una serie di ruoli intensi e impegnati. Luengo ha ricevuto l’Ondas Award per la sua interpretazione nella serie Antidisturbios, è stata candidata al Premio Goya per il film Suro (2022) e ha ottenuto il riconoscimento di Migliore Attrice al New York City International Film Festival per Born. È apparsa inoltre accanto a Julianne Moore e Tilda Swinton nel film del cineasta spagnolo che affrontava il tema dell’eutanasia, La stanza accanto (The Room Next Door) uscito nel 2024.

Accanto a lei, nel ruolo co-protagonista, ci sarà Patrick Criado, attore madrileno anch’egli premiato con un Ondas Award, ricevuto per la sua interpretazione nella serie Las noches de Tefía (2022). Criado ha vinto inoltre un Feroz Award e un Actors’ Union Award per il suo ruolo in Antidisturbios, la stessa serie che ha visto affermarsi anche la sopracitata Vicky Luengo. La sua candidatura al Goya per La gran familia española nel 2013 conferma un percorso artistico solido e in costante evoluzione.

Con Amarga Navidad, Pedro Almodóvar sembra intenzionato a riprendere i fili del suo cinema più autentico, in un’opera che si preannuncia tanto intima quanto universale, mescolando come solo lui sa fare la leggerezza della commedia con le ombre del dramma.