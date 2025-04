Pedro Almodovar ha deciso di non mandarle a dire. Il regista, a Los Angeles per il 50esimo Chaplin Award, si è scagliato contro Donald Trump.

Le parole di Pedro Almodovar contro Donald Trump

Nell'esprimere la sua gratitudine per il premio, Pedro Almodovar ha detto: "Ero in dubbio se venire in un Paese governato da un'autorità narcisista, che non rispetta i diritti umani. Trump e i suoi amici, milionari e oligarchi, non possono convincerci che la realtà che vediamo con i nostri occhi sia l'opposto di quella che stiamo vivendo, per quanto possano distorcere le parole, sostenendo che significhino l'opposto di ciò che significano. Gli immigrati non sono criminali. È stata la Russia a invadere l'Ucraina".

"Signor Trump, mi rivolgo a lei e spero che ascolti quello che sto per dirle", ha continuato Almodóvar. "Passerà alla storia come il più grande errore del nostro tempo. La sua ignoranza è paragonabile solo alla sua violenza. Passerà alla storia come uno dei più grandi danni all'umanità... Passerà alla storia come una catastrofe".

Il regista ha anche parlato dei diritti delle persone transgender, minacciati dall'amministrazione Trump, e ha ricordato gli eventi della sua giovinezza che lo hanno aiutato a formarsi come regista. Cresciuto sotto la dittatura di Francisco Franco, Almodóvar vedeva nel cinema un modo per evadere. E, mentre il Paese abbracciava gli ideali democratici tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, si affermò come regista. "È impossibile spiegare cosa significasse quella sensazione di assoluta libertà per un giovane che voleva fare cinema", ha ricordata.