Mostra del Cinema di Venezia 2024, oggi Costner e Pupi Avati. DIRETTA

Fuori Concorso c'è anche il film di chiusura L’orto americano di Pupi Avati, che narra la storia di un giovane psicopatico con aspirazioni letterarie che si innamora fulmineamente di una giovane infermiera dell’esercito americano.





Siamo a Bologna a ridosso della liberazione, e a questo giovane problematico è sufficiente l’incontro di sguardi con la bellissima soldatessa per far sì che lui la consideri la donna della sua vita. Casualmente, un anno dopo, nel Midwest americano andrà ad abitare in una casa contigua (in realtà separata da un nefasto orto) alla casa della sua bella. In questa casa vive l’anziana madre disperata per la scomparsa della figlia, che dalla conclusione del conflitto, dopo aver scritto a casa che si sarebbe sposata con un italiano, non ha più dato notizie di sé. Inizia così da parte del ragazzo una tesissima ricerca che gli farà vivere una situazione di altissima drammaticità, fino ad una conclusione, in Italia, del tutto inattesa