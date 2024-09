Cate Blanchett, Mostra del Cinema di Venezia: tutti i look dal 2000

1/14 ©Getty

Nel dizionario d'Oltreoceano c'è una parola per indicare quei momenti in cui uno spettacolo si ferma per consentire al pubblico di applaudire agli artisti: "showstopper". Cate Blanchett è una delle poche star al mondo in grado di fermare lo show con la sua presenza. Ospite graditissima delle maggiori kermesse cinematografiche del mondo, la statunitense è una veterana della Mostra del Cinema di Venezia dove è tornata nel 2024 per i suoi ultimi progetti



