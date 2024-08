3/16 ©Getty

Look con un messaggio: per Laura Morante non è la prima volta. L'attrice italiana, che ama il Kaftal Style, sceglie una creazione monocolore blu brillante e scarpe a contrasto (con gioielli di Raspini). In primo piano per i fotografi, un piccolo ventaglio con un messaggio pro Palestina. Fa di più il compagno di set si Nonostante, Lino Musella, con una t-shirt stampata con la bandiera del Paese in guerra. Voto: 7 per Musella. 8 per Morante

