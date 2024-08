Mostra del Cinema di Venezia 2024, chi sono i membri della giuria

9/10 ©Getty

La cinese Zhang Ziyi è l'unica attrice in giuria a Venezia 81 insieme ad Isabelle Huppert. Apprezzatissima in Cina e all'estero, ha recitato al servizio di Zhang Yimou in La strada verso casa, di Ang Lee ne La tigre e il dragone, di Rob Marshall in Memorie di una geisha e di Wong Kar-wai in The Grandmaster. Il suo prossimo film in uscita è She's Got No Name di Peter Chan