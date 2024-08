Mostra del Cinema di Venezia al via, ospiti e programma. DIRETTA

La 81esima Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia (LO SPECIALE – LA GUIDA – I LOOK PIÙ BELLI DELLE SCORSE EDIZIONI), organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera (IL RACCONTO), si svolgerà al Lido di Venezia dal 28 agosto al 7 settembre.





Dopo l’omaggio a Vittorio De Sica nella serata di pre-apertura con la proiezione de L’oro di Napoli, celebre pellicola del 1954, la kermesse cinematografica accoglierà i film della Selezione Ufficiale, che comprende le sezioni Venezia 81, Fuori Concorso, Orizzonti, Orizzonti Extra, Biennale College Cinema e Venezia Classici, e delle Sezioni autonome e parallele, formate dalla Settimana Internazionale della Critica e dalle Giornate degli Autori.





In apertura di Venezia 81 ci sarà Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, mentre in chiusura ci saranno Horizon: An American Saga - Capitolo 2 di Kevin Costner e L'orto americano di Pupi Avati.





Tra i 21 film in Concorso, che comprendono anche Maria di Pablo Larraín con Angelina Jolie e Pierfrancesco Favino e Joker: Folie à Deux con Lady Gaga e Joaquin Phoenix, 5 sono italiani (TUTTI I FILM ITALIANI IN CONCORSO): Campo di battaglia di Gianni Amelio, Vermiglio di Maura Delpero, Queer di Luca Guadagnino, Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza e Diva Futura di Giulia Steigerwalt.





Fuori Concorso saranno proiettati in anteprima mondiale, tra gli altri, la commedia d’azione Wolfs – Lupi solitari con George Clooney e Brad Pitt e i rappresentanti della lunga serialità come Disclaimer di Alfonso Cuarón con Cate Blanchett ed M - il figlio del secolo di Joe Wright con Luca Marinelli.





Sul red carpet sfileranno non solo ospiti di fama internazionale come i protagonisti di Beetlejuice Beetlejuice Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega e Monica Bellucci, ma anche stelle italiane come Toni Servillo, Alessandro Borghi, Elio Germano, Pietro Castellitto e Valerio Mastandrea.





La giuria internazionale (LA GIURIA) che assegnerà il Leone D’Oro per il Miglior film e gli altri premi ufficiali sarà presieduta da Isabelle Huppert, due volte vincitrice della Coppa Volpi nel 1988 e 1995. L’attrice francese sarà affiancata da colleghi e registi di fama mondiale: il regista e sceneggiatore americano James Gray, il britannico Andrew Haigh, la polacca Agnieszka Holland, il brasiliano Kleber Mendonça Filho, il mauritano Abderrahmane Sissako, l'italiano Giuseppe Tornatore, la tedesca Julia von Heinz e l’attrice cinese Zhang Ziyi.





La madrina sarà Sveva Alviti (CHI È), attrice romana di cinema e di teatro che ha raggiunto la fama internazionale.





Il primo settembre Richard Gere sarà ospite d’onore del gala annuale di amfAR, la Fondazione per la Ricerca sull'Aids, dove riceverà l’Inspiration Award per il suo messaggio ispiratore. Con lui sarà onorato anche il produttore cinematografico Mohammed Al Turki per la sua opera filantropica.





Riceveranno invece il Leone d'Oro alla carriera il regista e sceneggiatore australiano Peter Weir e l’attrice americana Sigourney Weaver.