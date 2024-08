Beetlejuice Beetlejuice, film di Burton con Monica Bellucci a Venezia

Il regista candidato all’Oscar Tim Burton e l’attore candidato all’Oscar Michael Keaton tornano a fare squadra per Beetlejuice Beetlejuice, sequel del pluripremiato Beetlejuice (1988). Keaton torna a ricoprire il suo ruolo iconico accanto alla candidata all’Oscar Winona Ryder (Stranger Things, Piccole donne) nel ruolo di Lydia Deetz, e alla vincitrice di due Emmy Catherine O’Hara (Schitt’s Creek, La sposa cadavere) nel ruolo di Delia Deetz. Si aggiungono al cast le new entry Justin Theroux (Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi, The Leftovers), Monica Bellucci (Spectre, i film di Matrix), Arthur Conti (House of the Dragon) al suo debutto in un lungometraggio, la candidata agli Emmy Jenna Ortega (Mercoledì, Scream VI) nel ruolo della figlia di Lydia, Astrid, e il candidato all’Oscar Willem Dafoe (Povere Creature!, Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità).

Lydia è ancora perseguitata da Beetlejuice ma la sua vita verrà totalmente sconvolta quando sua figlia Astrid, ribelle come ogni adolescente che si rispetti, scoprirà il misterioso modellino della città in soffitta. Il portale per l’Aldilà verrà accidentalmente aperto. È solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice… Il demone dispettoso è pronto a tornare per scatenare di nuovo il suo amato caos.

Tantissimi collaboratori da Oscar

Tra i collaboratori di Burton dietro le quinte figurano anche il direttore della fotografia Haris Zambarloukos (Belfast, Assassinio sull'Orient Express), lo scenografo Mark Scruton (Mercoledì), il montatore Jay Prychidny (Mercoledì), la costumista premio Oscar Colleen Atwood (Alice in Wonderland, Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street, Il mistero di Sleepy Hollow), il premio Oscar supervisore creativo degli effetti speciali per le creature e del trucco speciale FX Neal Scanlan (Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street, La fabbrica di cioccolato), il supervisore agli effetti visivi, vincitore del BAFTA, Angus Bickerton (House of the Dragon, Dark Shadows) e il compositore candidato all'Oscar Danny Elfman (Big Fish, Nightmare Before Christmas, Batman), così come la truccatrice e parrucchiera vincitrice dell'Oscar Christine Blundell (Topsy-Turvy - Sottosopra).



Tim Birton: "Mi è piaciuto molto”

"Mi è piaciuto molto”, ha detto Burton a People riguardo il ritorno nell'universo di Beetlejuice. "Ho cercato di togliere tutto il superfluo e tornare alle basi, lavorando con persone e attori di talento, e con i pupazzi. È stato un po' come riscoprire il motivo per cui amo fare film”.

Il primo teaser del sequel, rilasciato il 21 marzo 2024, ha dato subito un'idea di come lo spirito combina-guai sia tornato a Winter River. La curiosa figlia adolescente di Lydia scopre il modellino in miniatura della città nella polverosa soffitta. E aprirà un canale per Betelgeuse, che riappare davanti a una Lydia terrorizzata.

Il trailer, rilasciato il 23 maggio, conferma la morte di un personaggio importante: Charles Deetz, interpretato da Jeffrey Jones nel film originale. “Non posso credere che il nonno sia morto”, dice Astrid a sua madre Lydia mentre sono sedute in un cimitero. Lydia risponde: “La morte è dura.” Astrid aggiunge: “Sì, ma a volte penso che la vita sia più dura”.

Il trailer poi reintroduce Betelgeuse, con Lydia che narra come un “demone imbroglione abbia terrorizzato tutta la nostra famiglia.” Tornerà nel mondo dei vivi quando Astrid, sfidando la madre Lydia che l’aveva messa in guardia, pronuncia comunque il suo nome tre volte.



Quel mito di Tim Burton

Timothy Walter Burton, meglio conosciuto come Tim Burton, è nato nel 1958 ed è cresciuto a Burbank, California. Parliamo di uno degli artisti più fantasiosi, un regista in grado di creare gli effetti visivi più suggestivi.

Ha reinventato il cinema di genere a Hollywood secondo la propria visione, personale e unica, conquistando fan in tutto il mondo e influenzando generazioni di giovani artisti del cinema, del video e del graphic-design.

Burton ha studiato alla CalArts diventando pioniere di uno stile onirico, grottesco e singolare che non aveva precedenti. La sua iconica filmografia include negli ultimi tre decenni titoli del calibro di Beetlejuice (1988), Batman (1989), Edward mani di forbice (1990), Nightmare Before Christmas (1993), presentato alla Mostra di Venezia, Ed Wood (1994), Il mistero di Sleepy Hollow (1999), Big Fish (2003), La sposa cadavere (2005), presentato a Venezia, Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street (2007), Alice in Wonderland (2010), Dumbo (2019), e la recente serie Mercoledì, dove ha lavorato come produttore esecutivo.