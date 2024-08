Dopo un’edizione 2023 un po’ sottotono per via degli scioperi SAG-AFTRA, il Festival di Venezia è tornato in grande stile. Si comincia mercoledì 28 agosto con la proiezione in anteprima di Beetlejuice Beetlejuice, film di Tim Burton con Monica Bellucci, e si prosegue nei giorni a venire con un pool di superstar. Ecco dunque i volti e i nomi più attesi in Laguna