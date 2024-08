1/10 Courtesy Claudio Iannone

Alessandro Borghi è il protagonista di Campo di Battaglia, pellicola firmata da Gianni Amelio selezionata tra i film in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2024. Liberamente tratto dal romanzo di Carlo Patriarca, La sfida, Campo di battaglia racconta le vicende di due medici, Stefano (Borghi) e Giulio (Gabriel Montesi), medici in un ospedale militare nell'ultimo anno della Prima Guerra Mondiale. Mentre i malati cercano stratagemmi per non essere rispediti al fronte, una strana epidemia si diffonde tra i pazienti ricoverati

