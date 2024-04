Luca Guadagnino, da Challengers a Camere Separate: i film in uscita

L'acclamato autore italiano ha ben nove nuovi progetti, uno in uscita, altri in cantiere. Ecco i dettagli dei prossimi film e delle serie annunciate che già stuzzicano la curiosità dei fan



Dopo Bones and All, pellicola con Timothée Chalamet che ha vinto il Leone d'Argento alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, Luca Guadagnino non ha perso un attimo e ha iniziato a mettere sul tavolo vari progetti, la maggior parte dei quali in lavorazione e pronti prossimamente per il grande pubblico.

Mentre manca poco al debutto di Challengers, film che arriverà in sala il 24 aprile dopo i ritardi causati dallo sciopero degli sceneggiatori, al momento dell'autore sono stati annunciati ben altri sette titoli, di cui cinque film e due serie per la tv. Ecco tutti i dettagli che già si conoscono sulle nuove storie del regista e sceneggiatore candidato all'Oscar.



Challengers, il film in uscita

Challengers, il nuovo film drammatico e sentimentale ambientato nel mondo del tennis di Luca Guadagnino, è già in giro per il mondo grazie al lavoro di promozione dei suoi tre interpreti principali: Zendaya Coleman, Josh O'Connor e Mike Faist. La pellicola che, in origine, doveva aprire la Mostra del Cinema di Venezia 2023, arriva al cinema dal prossimo 24 aprile. I fan di Zendaya sono pronti ad essere travolti e coinvolti dalla statunitense alle prese con un personaggio inedito per lei, una spietata mangiauomini disposta a tutto pur di agguantare i suoi sogni di gloria. vedi anche Challengers, la premiere con Zendaya del nuovo film di Luca Guadagnino

Queer e After the Hunt Tra i titoli annunciati di Guadagnino spiccano lavori con grandi star di Hollywood: Daniel Craig, Julia Roberts e Jennifer Lawrence.

L'ex volto di James Bond è stato selezionato dal regista italiano per un ruolo sicuramente diverso da tutti quelli interpretati in precedenza. Queer, ispirato al romanzo di William Burroughs, Checca (o Diverso), vedrà Craig nei panni di un uomo che si innamora di un altro uomo negli anni Quaranta diventando protagonista di un viaggio fatto di droga e decadenza a Città del Messico. La pellicola potrebbe fare debutto alla prossima Mostra del Cinema di Venezia.

After the Hunt con Julia Roberts, invece, è un thriller di cui sarebbe già pronta una entusiasmante sceneggiatura firmata da Nora Garrett. La storia ruota intorno a una professoressa universitaria con un segreto nel suo passato pronto a riaffiorare.

Da molto tempo, invece, si parla di Burial Rites, un progetto per il quale Guadagnino ha pensato a Jennifer Lawrence. L'idea, annunciata nel 2017, non ha più trovato spazio da allora nell'agenda dell'autore. Il film parla dell'ultima donna condannata a morte in Islanda nell'Ottocento con accuse di omicidio e stregoneria. leggi anche Julia Roberts nel thriller di Luca Guadagnino After the Hunt

I film dai classici della letteratura

Lo scorso autunno è stato annunciato che Guadagnino era al lavoro su una nuova versione de Il signore delle mosche, adattamento del romanzo di William Golding in una chiave attuale e, soprattutto, horror. Dopo Suspiria e Bones and All, l'autore si sarebbe affidato alla produzione di Lindsey Anderson Beer per una versione del classico della letteratura che spinge sulla componente psicologica e spaventosa della storia.

Sembra a buon punto, stando almeno al numero di dettagli diffusi dai media di settore, invece, l'adattamento di Camere separate, romanzo di Pier Vittorio Tondelli. I volti di questa storia drammatica, col protagonista che affronta il lutto della morte del suo amante sono Josh O'Connor, col quale continuerebbe la collaborazione dopo Challengers, e Lea Seydoux.

A fronte di queste notizie recenti, si allungano i tempi per un secondo capitolo di Chiamami col tuo nome, progetto di cui si parla da tempo ma che non ha mai raggiunto connotati concreti. Nelle intenzioni di Guadagnino il lavoro non sarebbe un sequel puro, piuttosto uno sguardo sulla vita adulta del protagonista Elio che nel 2017 ebbe il volto di Timothée Chalamet. approfondimento Chiamami col tuo nome, 6 curiosità sul film di Luca Guadagnino

Due serie per la tv

Non solo grande schermo. Nei piani di Luca Guadagnino ci sarebbero anche due prodotti per la tv, entrambi elencati anche su IMDB.

Per il primo, The Shards, si è fatto il nome di Jacob Elordi, la storia è quella del romanzo omonimo firmato da Bret Eston Ellis nel 2023.

Il secondo è un adattamento del romanzo di Evelyn Waught, Brideshead Reviseted edito in Italia come Ritorno a Brideshead, già base di un film del 2008. La storia, che finirebbe in una miniserie, potrebbe coinvolgere nomi come Cate Blanchett, Ralph Fiennes e Rooney Mara ma su tutto il progetto le notizie sono ancora poche e non confermate.