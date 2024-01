12/23 ©IPA/Fotogramma

BACK TO BLACK (PRIMAVERA 2024) - Scritto da Matt Greenhalgh e diretto da Sam Taylor-Johnson (in foto), questo biopic ricorda la vita e la carriera dell’indimenticabile Amy Winehouse (1983-2011), interpretata da Marisa Abela. La pellicola parte dai suoi esordi, nei primi anni 2000, come musicista jazz nel nord di Londra, e culmina con la sua ascesa alla fama come cantante vincitrice di un Grammy e autrice di brani come Rehab e Back to Black, che dà il titolo al film