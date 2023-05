Perfect Days, il trailer del nuovo film di Wim Wenders

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella pellicola del regista tedesco in competizione al Festival di Cannes 2023. Si tratta di una riflessione poetica sulla ricerca della bellezza nelle piccole cose di ogni giorno, in ciò che facciamo e in quello che abbiamo attorno. Il protagonista è Hirayama, un uomo che vive a Tokyo facendo le pulizie dei bagni pubblici. Umile ma sereno e soddisfatto dalla vita, da lui c'è tanto da imparare

È uscito il trailer di Perfect Days, il nuovo film di Wim Wenders in competizione al Festival di Cannes 2023. Si tratta di una riflessione poetica sulla ricerca della bellezza nelle piccole cose di ogni giorno, in ciò che facciamo e in quello che abbiamo attorno. Il protagonista è Hirayama, un uomo che vive a Tokyo facendo le pulizie nei bagni pubblici della città. Quando non lavora, Hirayama è totalmente assorbito dai suoi grandi amori: musica da un lato e libri dall’altro. Un’altra passione che gli arricchisce l’anima è fare fotografie agli alberi, in una continua ricerca poetica di bellezza al quadrato, anzi al cub. Qualcosa che ricorda lontanamente Il favoloso mondo di Amélie di Jean-Pierre Jeunet.

E come accadeva nella pellicola cult del 2001 con protagonista Audrey Tautou, anche qui una serie di incontri rivelerà vari tasselli della vita del protagonista, componendo man mano un puzzle esistenziale che incanterà gli spettatori.



Potete guardare il trailer di Perfect Days di Wim Wenders nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.