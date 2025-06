Taormina Film Festival, For Your Sake è il miglior film. Tutti i premi

Si è chiusa sabato 14 giugno la 71esima edizione del Taormina Film Festival. Un'edizione molto internazionale e molto politica, con protagonisti come Michael Douglas, Martin Scorsese, Catherine Deneuve, Dennis Quaid e Helen Hunt, premiati per le rispettive carriere e attivi tra critiche (Douglas e Scorsese) ed elogi (Quaid) a Donald Trump.

Tanti i premi, tra quelli del concorso assegnati dalla giuria presieduta dall'attrice Premio Oscar Da'Vine Joy Randolph e composta dalla costumista Sandy Powell , vincitrice di tre premi Oscar, dal vicepresidente di Variety Steven Gaydos e dalle attrici italiane Ilenia Pastorelli e Alessandra Mastronardi, e quelli speciali.

Ad aggiudicarsi il premio per il miglior film è For your Sake di Axel Monsú, storia dell’adolescente Zulma che vive in un contesto rurale seguendo i dettami che la famiglia e la comunità religiosa le impongono, finché non accade qualcosa che la spinge a prendere in mano le redini del proprio destino.

Miglior regia per Alex Garland e Ray Mendoza con Warfare – Tempo di guerra, film tratto da una storia vera realizzato sulla base dei ricordi, delle testimonianze e delle esperienze vissute sul campo da un gruppo di uomini dei corpi speciali della marina americana, i Navy SEAL – tra cui lo stesso Mendoza – che hanno partecipato a una missione ad alto rischio a Ramadi, in Iraq, nel 2006.

Migliore attrice è Ebada Hassan per Brides - Giovani spose di Nadia Fall, mentre il miglior attore è Geoffrey Rush per The Rule of Jenny Pen di James Ashcroft.