Catherine Deneuve a Taormina: "Amo l'Italia ma non la politica"

La Deneuve ha raccontato il suo legame personale con l’Italia, forgiato anche dalla relazione con Marcello Mastroianni: “Ho imparato un po’ d’italiano non per lui, a casa parlavamo francese. Ma l’ho fatto perché vengo spesso, soprattutto a nord di Firenze. Amo la lingua, la gente, la cultura”.

Il momento più intenso è arrivato quando ha parlato della violenza contro le donne, tema che le sta a cuore: “In Francia non c’è una vera politica per fermare questo fenomeno. La giustizia è lenta, e a volte si interviene troppo tardi. Spesso è solo la parola di una donna contro quella di un uomo. E poi qualcuno muore”.

No alla diva, sì alla donna vera

Deneuve ha respinto con forza l’etichetta di sex symbol: “Non mi sono mai sentita una diva. Non ero così bella. Ho una famiglia, sorelle, figlie: non sono mai stata sola come attrice. Non mi riconosco nell’immagine che mi è stata cucita addosso”.

E sul continuare a recitare alla sua età: “Mi diverte ancora. Ma con gli anni bisogna accettare ruoli veri, forti. Anche se ora sono una nonna, non significa che posso solo fare la marmellata”.

Il futuro del cinema? “Attenzione all’intelligenza artificiale”

Con uno sguardo al futuro, Deneuve ha lanciato un allarme: “L’intelligenza artificiale nel doppiaggio è pericolosa. È meccanica, senz’anima. Costi bassi, sì, ma a scapito dell’arte”. E ai giovani attori: “Non do consigli. Tutto cambia troppo in fretta. Tra dieci anni, forse, reciteremo solo davanti a un green screen”.

Un sogno giapponese che canta

Nel film presentato, “Spirit World”, ha realizzato un piccolo sogno: “Amo la cultura giapponese, sono stata felice di partecipare. E sì, canto con la mia voce: lo richiedeva la sceneggiatura”. Un’ultima carezza al pubblico di Taormina, che l’ha applaudita come si fa con le vere leggende.