Catherine Deneuve premiata al Taormina Film Festival 2025

Una carriera da leggenda

Classe 1943, Catherine Deneuve è tra le pochissime attrici in grado di incarnare contemporaneamente l’eleganza del cinema classico e l’audacia del cinema d’autore. La sua consacrazione arriva negli anni ’60, grazie a pellicole che hanno fatto la storia come La costanza della ragione di Pasquale Festa Campanile (1964), Répulsion (1965) di Polański e soprattutto Bella di giorno (1967) di Luis Buñuel. Quest’ultima interpretazione, considerata una delle più memorabili della storia del cinema, figura nella lista delle 100 migliori performance di tutti i tempi stilata da Premiere Magazine.

Negli anni ’80 e ’90, Deneuve conferma la sua statura internazionale con ruoli intensi e profondi: ne L’ultimo metrò di François Truffaut (1980), che le vale il suo primo César, e in Indocina (1992), film con cui vince il secondo César e ottiene una candidatura all’Oscar come miglior attrice. Il suo prestigio è stato riconosciuto anche a Venezia, dove nel 1998 ha ricevuto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile in Place Vendôme. Tra i suoi film più amati dagli anni 2000 in poi figurano 8 donne e un mistero di François Ozon e Dancer in the Dark di Lars von Trier.