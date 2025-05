A Michael Douglas il premio alla carriera al Taormina Film Festival

Michael Douglas è uno dei super ospiti dell’edizione 2025 del Taormina Film Festival.

Il divo di Hollywood inaugurerà la kermesse cinematografica targata Sicilia, ricevendo un omaggio al suo ricchissimo Curriculum Vitae (anzi: Curriculum Filminis, dato che riceverà il premio alla carriera) e offrendo un incontro con i giovani. La leggenda del grande schermo sarà al centro della serata d'apertura della prestigiosa rassegna. Un evento che celebra il cinema e la sua eredità culturale.



Il fatto di poter contare sulla presenza di un’icona del cinema internazionale del calibro di Douglas arricchisce enormemente l’evento, che vede anche un altro ospite di grande rilievo che arriva da oltreocenao, ossia Martin Scorsese (al quale va, come per Michael Douglas, il Premio alla Carriera al Taormina Film Festival 2025).

La 71ma edizione del Taormina Film Festival si prepara ad alzare il sipario con un ospite che è un simbolo intramontabile della cinematografia mondiale. L’attore e produttore americano, la cui carriera si estende per oltre mezzo secolo, sarà protagonista della serata inaugurale, in programma il 10 giugno presso l’incomparabile scenario del Teatro Antico di Taormina. In tale occasione, verrà insignito del prestigioso Taormina Excellence Achievement Award, riconoscimento che ne celebra l'impatto straordinario sull’arte cinematografica.