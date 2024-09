Michael Douglas compie 80 anni, i film più famosi dell'attore. FOTO

19/21 ©Webphoto

Altro film con Douglas è Mai così vicini (And So It Goes), uscito nel 2014 e diretto da Rob Reiner. Nel cast c’è anche Diane Keaton. L’attore è Oren Little, agente immobiliare con un brutto carattere che cerca di vendere la sua casa. In attesa del miglior offerente, si trasferisce in un appartamento in un complesso residenziale. Tra i nuovi vicini, che mal sopportano il suo atteggiamento scontroso, c’è Leah, vedova e cantante in un night. Le cose si complicano quando compare Luke, figlio di Oren ed ex tossicodipendente, che lascia la figlia in custodia all’uomo