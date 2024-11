The Day of The Jackal, la serie Sky Original avrà una seconda stagione

Premiata da ascolti record ovunque sia già uscita e da recensioni stellari, è stata rinnovata per una seconda stagione la serie Sky e Peocock Original The Day of The Jackal ( su Sky e in streaming su NOW ), dall’influente romanzo omonimo di Frederick Forsyth e dal successivo pluripremiato film Il Giorno Dello Sciacallo.

In pochissimi giorni la serie con Eddie Redmayne e Lashana Lynch si è dimostrata un grande successo: nel Regno Unito è diventata la serie Sky Original più vista di sempre e la serie più vista in assoluto su Sky degli ultimi due anni, mentre In Italia, Germania, Austria, Svizzera e Irlanda la serie fa registrare ovunque il debutto più importante di sempre per una produzione originale Sky inglese. Negli Stati Uniti si è classificata al primo posto nella Top 10 TV Shows di Peacock. In Australia The Day of the Jackal è diventata la nuova serie più seguita dell’anno su Fox Showcase.

La critica internazionale ha speso parole estremamente positive nei confronti dei primi dieci episodi: “Esaltante” - WALL STREET JOURNAL; “Un thriller eccellente, con stupefacenti scene d’azione e una narrazione elegante” — TV LINE; “Un convincente thriller ad alta tensione” — COLLIDER; “Un’avventura mozzafiato fino alla fine” - VARIETY; “Sensazionale” – THE DAILY MAIL; “Eddie Redmayne è veramente trascinante” - THE DAILY TELEGRAPH; “Una delle migliori performance di Redmayne” - THE I; “Lashana Lynch è straordinaria“ – ROGER EBERT; “Una corsa entusiasmante” EMPIRE; “La miglior serie in circolazione” - IL CORRIERE DELLA SERA.

Vedi anche Chi è Eddie Redmayne, il protagonista di The Day of the Jackal. FOTO

The Day of the Jackal è stata venduta già in quasi 200 territori nel mondo, incluso SkyShowtime in Europa, Disney+ in America Latina; Amazon Prime Video in Francia; Corus in Canada; TVNZ in Nuova Zelanda, JioCinema in India; WOWOW in Giappone; Wavve in Sud Corea; Showmax e M-Net nei paesi dell’Africa Sub-Sahariana; OSN in Medio Oriente e Nord Africa e Foxtel in Australia.

La trama e il cast

Rivisitazione contemporanea in 10 episodi dell'influente romanzo di Frederick Forsyth “Il giorno dello sciacallo” e del successivo pluripremiato film del 1973 della Universal Pictures, la prima stagione della serie vede protagonisti il vincitore del premio Oscar®, del Tony e del BAFTA Award Eddie Redmayne (The Good Nurse, La Teoria del Tutto), la vincitrice del BAFTA Rising Star Award Lashana Lynch (Bob Marley: One Love, The Woman King, No Time To Die) e la star internazionale Úrsula Corbero (La Casa di Carta).

Assassino solitario, sfuggente e implacabile, lo Sciacallo (Eddie Redmayne) si guadagna da vivere uccidendo su commissione. Ma mentre è al lavoro per il suo prossimo incarico, si trova ad affrontare un avversario inaspettato, Bianca (Lashana Lynch), una tenace agente dell'MI6, l’intelligence britannica, che si impegnerà in una implacabile caccia all’uomo in giro per l’Europa per riuscire a catturarlo.