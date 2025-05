Radio Kiss Kiss accende l’estate a Napoli, al via il tour

Napoli è pronta a trasformarsi in un palco a cielo aperto per accogliere la prima tappa del nuovo tour estivo nazionale di Radio Kiss Kiss . Due giorni di musica, dirette e ospiti con un cast internazionale: Benji e Fede, Bnkr44, Carl Brave, Clara, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Joan Thiele, Les Votives, Noemi, Olly, Planet Funk, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale, Settembre, Skunk Anansie, Sophie and the Giants, Tananai, Tropico a cui si aggiunge Annalisa e nuove sorprese in arrivo

Radio Kiss Kiss inaugura ufficialmente il suo primo tour estivo nazionale con una tappa spettacolare a Napoli, nella meravigliosa Piazza del Plebiscito, il 30 e 31 maggio (con concerto sabato dalle h. 20:00). Lo spettacolo sarà registrato per la realizzazione di due speciali, della durata di due ore ciascuno, in chiaro su TV8, su Sky Uno e in streaming su NOW, attesi per il 2 e 9 agosto alle 21.30.

🎧 VIVI LA RADIO DAL VIVO: VILLAGGIO KISS KISS & CASA KISS KISS (venerdi e sabato)



Napoli sarà il cuore pulsante del Villaggio Kiss Kiss, un’area immersiva e aperta a tutti. Al centro, l’iconica Casa Kiss Kiss, dove si alterneranno:

Dirette radiofoniche nazionali con speaker di Radio Kiss Kiss e artisti sul palco

Area lounge & bar (riservata)

Speaker di Radio kiss Kiss che faranno dirette, dialogheranno con gli ascoltatori e seguiranno le attività al villaggio

Spazi social, selfie corner, attività con il pubblico e i partner, Un vero e proprio hub di energia, intrattenimento e connessioni, gratuito e accessibile.

🎯 IL MEGA GIOCO INTERATTIVO – UNA GIGANTOGIOCO DA VIVERE IN PIAZZA

All’interno del villaggio, i partecipanti troveranno il Mega Gioco Interattivo in scala 1:1, una struttura scenografica dove il pubblico potrà:

· sfidarsi individualmente o in squadra

· vincere premi esclusivi

· interagire con i brand partner in modo esperienziale

Un format originale pensato per coinvolgere, far divertire e creare momenti virali.

🎥 ELISA MAINO – HOST SOCIAL DAL BACKSTAGE

Con oltre 5 milioni di follower, Elisa Maino sarà la voce e il volto social ufficiale del backstage di Napoli. Uno storytelling giovane, diretto, visivo, che entrerà nel cuore del tour e nelle case degli utenti.

🎸 I LES VOTIVES FIRMANO LA SIGLA DEL TOUR

Rivelazione di X Factor 2024, i Les Votives hanno composto la sigla ufficiale del tour e saranno protagonisti di live esplosivi in tutte le tappe.

🎉 DANIELE DI AMICI PRESENTE NEL CORPO DI BALLO DEL KISS KISS WAY come Special Guest

Il talento vincitore di Amici 2025, Daniele, entra a far parte del corpo di ballo ufficiale di Kiss Kiss Way: uno spettacolo nello spettacolo!

🎟️ PIT AREA – COME PARTECIPARE DA PROTAGONISTA

In 10 minuti dal lancio, tutti i pass online per la Pit Area sotto il palco sono andati esauriti. Gli ultimi accessi si potranno vincere in diretta radio con gli instant win!

🖥️ IN DIRETTA RADIO E TV

L’intero show sarà trasmesso in diretta su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV (canale 158 DTT), con la produzione di Massimo Bonelli (iCompany) e la regia di Cristiano D’Alisera.

Lo spettacolo sarà registrato per la realizzazione di due speciali, della durata di due ore ciascuno, in chiaro su TV8, su Sky Uno e in streaming su NOW, attesi per il 2 e 9 agosto alle 21.30

.🚀 UN TOUR GIÀ DA RECORD

· +200 uscite stampa su testate locali e nazionali nella prima settimana di comunicazione del tour

· 15.000 posti esauriti in 10 minuti all’apertura accrediti il 22 maggio

· Radio web n.1 in Italia per audience e page views secondo Audiweb