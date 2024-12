Chi sono Les Votives, finalisti di X Factor 2024

Nella serata tra le più attese dello show Sky Original prodotto da Fremantle, Les Votives hanno presentato l'inedito Monster, che è la metafora di un litigio. Il brano racconta un incontro acceso tra due ragazzi, che avviene dopo che il protagonista si rende conto di aver trascurato troppo l’altra persona per i problemi che gli frullano nella testa. Racconta anche l’emozione che scaturisce quando prevale un brivido di adrenalina nelle vene, ma in una maniera negativa, quasi inquietante: sono un mostro perché mi sento posseduto dal veleno di questo litigio. La musica conferisce il senso di angoscia, è irrequieta, l’accelerazione rappresenta la foga della discussione che perde il controllo e la lucidità, per questo la componente ritmica non si interrompe mai. Nel pre-ritornello i Les Votives si pongono una domanda, come possono risolvere questa situazione? “Ma io non mi posso fermare, sono un mostro ormai”. La conclusione è la chiusura del cerchio: entrambi ormai sono dominati da questa forza irrazionale e mostruosa. Giovedì sera nella terza e ultima manche i concorrenti di Achille Lauro rieseguiranno il proprio inedito, e non vediamo l'ora di ascoltarli. A partire dalle ore 21:00, in diretta su Sky e in streaming su NOW, e in simulcast anche in chiaro su TV8.

