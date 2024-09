I giudici di X Factor, il ritorno di Manuel Agnelli in giuria

Il cantautore, musicista e produttore discografico, fondatore e frontman della rock band italiana Afterhours, indossa nuovamente i panni di giudice con un’esperienza di 5 edizioni già vissute sempre da protagonista alla ricerca della vittoria. Ed è pronto ad affiancare i colleghi Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi capitanati da Giorgia, al suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show

Insieme ad Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, Manuel Agnelli, con cinque edizioni vissute sempre da protagonista alla ricerca della vittoria, torna a vestire i panni del giudice per la sesta volta, nella nuova edizione di X Factor (da giovedì 12 settembre su Sky e in streaming su NOW). Insieme a Giorgia, al suo esordio nella conduzione in solitaria, il nuovo e inedito cast promette di divertire, divertendosi tantissimo, così come si è evinto nel corso della conferenza stampa, presso la Stazione Centrale di Milano, martedì 10 settembre, durante la presentazione ufficiale dello show Original prodotto da Fremantle.

"Non mi sono mai trovato così bene" Ebbene sì, il gran ritorno di Agnelli (che non è il "vecchiaccio palloso con un piede nella fossa" come si descrive egli stesso nel video in testa a questo articolo), è accolto dal grande calore dei suoi fan, e non solo. Il musicista dalla poliedrica biografia artistica, tra i più temuti, ma anche tra i più amati dai concorrenti, è pronto per iniziare questa nuova avventura e non nasconde l'entusiamo di lavorare in perfetta sintonia con i colleghi, così come mai era successo in passato. "Quest'anno la cosa bella è la nostra capacità di discutere e scontrarci senza trascendere in volgarità. È stato nuovo e stimolante, in questa edizione c'è il divertimento, da proteggere fino in fondo".



Manuel Agnelli: "Ciò che conta è avere personalità" Il fondatore e frontman della rock band italiana Afterhours, cerca come sempre talenti che possano esprimere punti di vista diversi: "Si può vivere di musica senza riempiere San Siro". Di fatto a XF2024 sarà il giudice che conosciamo, quello che non ha peli sulla lingua e va dritto al punto, con la sua proverbiale capacità di dialogare e confrontarsi. Ciò che conta per Manuel è la personalità: "Lo scopo primario è trovare un linguaggio che ti faccia stare bene e ti faccia comunicare delle cose con una unicità che può essere diversa da quella che tutti gli altri ragazzi hanno". Ma tra gli obiettivi di quest'anno c'è anche quello di preservare l'alchimia che si è creata al tavolo della giuria: "Non voglio perdere la complicità che c’è tra di noi perché è la cosa più preziosa di quest’anno". Nonostante ammetta, che sarà difficile superata la fase delle selezioni, quando la gara entrerà nel vivo. approfondimento X Factor 2024, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione