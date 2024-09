I giudici di X Factor, chi è Paola Iezzi

Nota per i suoi successi discografici nel duo Paola & Chiara con cui ha pubblicato 8 album in studio, 4 album internazionali e 3 raccolte tra cui l’ultima, Per sempre, del 2023, Paola Iezzi siede al tavolo dei giudici nella nuova edizione di X Factor (dal 12 settembre su Sky e NOW). Scopri di più sulla cantautrice, musicista, produttrice discografica e deejay

Nel nuovo e inedito cast di XF2024 (LO SPECIALE) seduta al tavolo della giuria accanto al veterano Manuel Agnelli (alla sua sesta volta nel ruolo di giudice), Achille Lauro e Jack La Furia, troviamo Paola Iezzi.

le parole di Paola Iezzi alla presentazione ufficiale della nuova edizione di XF

"Non mi aspettavo una squadra così affiatata. Ho sempre amato XF perché è uno dei pochi programmi in cui si parla di musica e se ne parla anche nel modo in cui viene affrontata poi negli studi di registrazione e ai live. Il discorso sulla musica mi appassiona e non è vero che annoi. Anche gli aspetti tecnici interessano, XF è sempre di più uno show moderno e in un mondo in cui tutto va troppo veloce, va difeso. Ho sempre aspettato questa chiamata... ed è arrivata un po' come l'amore che arriva quando non te lo aspetti".