2/6 Ph. Jule Hering

Paola Iezzi, cantautrice, musicista, produttrice discografica e deejay, fa il suo esordio tra i giudici di X Factor. Nota per essere la metà del duo Paola & Chiara - con cui ha pubblicato 8 album in studio, 4 album internazionali e 3 raccolte - è tornata a collaborare con la sorella per Sanremo 2023. Oggi, la loro Festa totale spopola in radio

X Factor 2024, le prime immagini del nuovo cast. VIDEO