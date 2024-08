X Factor 2024 - La nuova banda, lo speciale con il nuovo cast

Nello speciale, la conduttrice Giorgia insieme ai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi si incontreranno per mettere nero su bianco obiettivi e aspettative, ma anche per divertirsi e scherzare prima che la gara inizi a partire dal 12 settembre. Appuntamento giovedì 29 agosto su Sky e in streaming su NOW

Un vero e proprio tour in autobus a cui affidare tutte le aspettative, le responsabilità e gli obiettivi di un viaggio molto particolare che per tutti (o quasi) sarà nuovo e mai provato. Ecco X Factor 2024 – La nuova banda , lo speciale - atteso per giovedì 29 agosto su Sky e in streaming su NOW - che presenta il cast della nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle, in arrivo da giovedì 12 settembre.

Nel corso dello speciale, i cinque artisti si incontreranno per mettere nero su bianco obiettivi e aspettative ma anche per divertirsi e scherzare prima che inizi la gara che li porterà, insieme alle loro squadre, a essere l’uno contro l’altro. E sarà l’occasione per conoscersi o per ritrovarsi, per raccontare le rispettive storie, le gavette e i background, sfaccettati e variegati, che oggi a #XF2024 vanno a formare un tavolo che vuole coprire in maniera eterogenea il mondo della musica italiana.

Un viaggio che sarà completamente nuovo per tre membri della giuria su quattro: siederanno per la prima volta al tavolo Achille Lauro , Jake La Furia e Paola Iezzi , sarà invece un ritorno per Manuel Agnelli , tra i giudici più amati della storia del programma, che torna arricchito da un’esperienza di 5 edizioni già vissute sempre da protagonista e alla ricerca della vittoria. Sarà un’avventura inedita anche per la nuova conduttrice dello show: a guidare la macchina di X Factor 2024 ( LO SPECIALE ) ci sarà Giorgia ., una delle voci più incredibili e amate della musica italiana.

lo speciale alla vigilia della partenza

Chiacchiere, risate e dichiarazioni di intenti, aspettative e promesse alla vigilia della partenza: in X Factor 2024 – La nuova banda, giovedì 29 agosto alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go i quattro giudici e la padrona di casa dello show saranno sinceri come non mai. Nello spiegare cos’è per loro la musica («un serbatoio di ispirazione costante, l’unica cosa nella mia vita che ho scelto e non tornerei indietro» come dice Paola) o nel raccontare come si avvicinano a questa esperienza («la grande arte all’inizio può essere incomprensibile… quando vedi qualcosa di unico e di diverso non lo capisci mai fino in fondo», spiega Achille Lauro) e gli obiettivi che si pongono (per Manuel, ad esempio, «lo scopo primario è trovare un linguaggio che ti faccia stare bene e ti faccia comunicare delle cose con una unicità che può essere diversa da quella che tutti gli altri ragazzi hanno»; Jake invece dichiara: «Tutti vogliono diventare famosi non si capisce bene facendo cosa, io invece sto cercando gente che faccia musica, che abbia urgenza di fare musica e che voglia fare quello. Sto cercando più sostanza che forma»).

Oppure cosa li ha portati a partecipare a questo nuovo viaggio, a cominciare da Giorgia, probabilmente la più attesa al suo esordio assoluto in una veste per lei inedita: «Diventare conduttrice di X Factor… mi fa impressione anche dirlo, mi impaurisce e mi esalta allo stesso tempo – afferma – Però forse mi esalta più di quanto mi impaurisca, altrimenti non avrei avuto il coraggio di dire “va bene, lo faccio”».