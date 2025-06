Madonna, in arrivo il nuovo album Veronica Electronica

LA SUCCURSALE ELETTRONICA DI RAY OF LIGHT

Veronica Electronica è composto da otto tracce, l'album, ab origine, fu pensato come la succursale elettronica di Ray of Light, che all’epoca totalizzò oltre 16 milioni di copie vendute, conquistò 4 Grammy Award (compreso quello come miglior album pop) e ospitava una serie di singoli epocali come Frozen, la title-track Ray of Light e Nothing Really Matters. Sul suo sito ufficiale Madonna ha spiegato che il progetto fu messo in un cassetto proprio per il successo dell’album principale, che catturò l’attenzione di pubblico e critica per oltre un anno. Oggi finalmente vede la luce. Veronica Electronica include versioni di remix da club griffati da nomi come Peter Rauhofer, William Orbit, Sasha, BT e Victor Calderone. C'è anche un inedito ovvero la demo originale di Gone, Gone, Gone registrata nel 1998 con Rick Nowels e mai pubblicata prima. Il titolo richiama l’alter ego elettronico che Madonna aveva adottato in quegli anni. Ad anticipare l'uscita è arrivata la Collaboration Remix Edit di Skin, altro brano epico di Ray Of Light.