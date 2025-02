Madonna conferma l'arrivo del nuovo album Confessions Part 2

Spettacolo

La popstar, già ospite a Portofino nella villa degli amici stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana in occasione dei suoi 40 anni di carriera, è attesa stasera al Parco archeologico di Pompei nel giorno del suo 66mo compleanno. Madonna visiterà gli Scavi in forma privata, come già annunciato dal prefetto di Napoli Michele di Bari. Nella gallery, una selezione dei suoi look più iconici