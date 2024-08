Madonna a Pompei, la visita guidata e il sostegno a progetto giovani

Nel giorno del suo 66mo compleanno, la popstar ha visitato Pompei dove ha incontrato un gruppo di adolescenti e bambini che partecipano al progetto Sogno di volare promosso dal Parco Archeologico con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale nella vita culturale del sito Unesco. Da qui, la decisione di finanziare l’anno 2024/25, tramite la sua fondazione “Ray of Light”

Pompei incanta Madonna, che, attraverso la sua fondazione Ray of love, sosterrà proprio l'iniziativa che coinvolge la comunità locale nella vita del sito patrimonio Unesco. La regina del pop era arrivata ieri sera a bordo di un minivan con i vetri oscuri intorno alle 22.30 all'ingresso di Porta Stabia del Parco archeologico per una visita privata degli scavi guidata dal direttore del Parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel. Per festeggiare in questo modo insolito il suo 66esimo compleanno c'era un gruppo molto ristretto di persone, una trentina al massimo, tra cui il fidanzato 28enne Akeem Morris, le due figlie Ester e Stella e gli amici più cari. Dietro le transenne, centinaia di fan più o meno giovani che avevano atteso dal pomeriggio sotto il sole la popstar. l'incontro con i giovani Madonna, dunque, durante il suo giro tra le rovine dell'antica città imperiale, ha incontrato un gruppo di adolescenti e bambini che partecipano al progetto Sogno di volare e ha deciso di sostenerlo per il 2024/25. I ragazzi sono impegnati in un percorso creativo che culmina nella messa in scena di una commedia classica nel Teatro Grande della città antica, e il budget complessivo dell'attività ammonta a 250 mila euro. I giovani artisti hanno dato una piccola prova del loro lavoro all'uscita dalla casa del Menandro, poi il teatro grande ha fatto da scenario ad altre performance artistiche e a un rinfresco.

Le parole di Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco archeologico "'Sogno di volare', il progetto sostenuto così generosamente da Madonna, è strategico per Pompei - dice Zuchtriegel – perché si rivolge alle persone che vivono in questo territorio meraviglioso e complesso, in particolare ai giovani, e li rende protagonisti di un'esperienza con la quale abbiamo voluto dimostrare che l'arte e la cultura veramente possono cambiare le nostre vite. Certo, mai avrei immaginato, quando abbiamo iniziato nel 2021 tra mille difficoltà, che saremmo arrivati a questo, ma evidentemente sognare di volare funziona davvero. Ringrazio di cuore Madonna per la sua generosità, visione e umanità che sarà una grande fonte di ispirazione per andare avanti. Da Madonna le ali per Sogno di volare e per i ragazzi che vi partecipano, un bellissimo regalo che ci ha fatto nel giorno del suo compleanno. Vi invitiamo sin d'ora allo spettacolo che realizzeremo grazie al suo contributo e che andrà in scena a maggio 2025 nel Teatro Grande". approfondimento Madonna in Italia per festeggiare il compleanno. Nessun party a Pompei

Il progetto 'Sogno di volare' 'Sogno di Volare', negli ultimi tre anni, ha coinvolto circa trecento ragazzi e bambini dell'area vesuviana, dove è ancora sentito il rischio di dispersione scolastica, disoccupazione ed emigrazione giovanile, che hanno partecipato come attori, musicisti e sceneggiatori agli spettacoli "Gli Uccelli", "Acarnesi: Stop the War" e "Pluto: God of Gold", riscritture da Aristofane con la regia di Marco Martinelli, musica: Ambrogio Sparagna, costumi: Roberta Mattera. Ideata da Gabriel Zuchtriegel, l'iniziativa ha fatto incontrare adolescenti e bambini da Pompei, Scafati, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Boscoreale e Napoli all'interno di un percorso creativo e artistico che li ha portati anche fuori: dopo la prima nel Teatro Grande di Pompei, una tourné li ha visti sui palchi di Bologna e Ravenna; per questo autunno è in programma un'esibizione a Vicenza. Non è ancora stato scelto il testo del quarto anno, anche se certamente sarà di nuovo una commedia di Aristofane, rielaborata dagli stessi ragazzi per dare voce, oltre alla realtà del mondo antico, alle loro esperienze in un miscuglio di classicità, contemporaneità e battute in napoletano che hanno conquistato i pubblici di Pompei, Bologna e Ravenna. Il primo anno di attività è raccontato nel documentario "Sogno di Volare" (2022), regia Marcello Adamo, disponibile su Sky e Prime Video.