Madonna a Portofino, la star è in Italia per festeggiare il compleanno

La cantante è arrivata in Liguria, dove è ospite nella residenza degli amici stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana e protagonista di un party per celebrare i suoi 40 anni di carriera. Secondo indiscrezioni, per i suoi 66 anni (da compiere il 16 agosto) avrebbe affittato il Teatro Grande degli Scavi di Pompei per oltre 500 invitati da tutto il mondo

Un’altra estate e un altro compleanno in Italia per Madonna. La star è arrivata oggi a Portofino, in Liguria, ospite nella villa - raggiungibile solo via mare - degli amici stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana: l’occasione è la festa - dal tramonto all'alba - che vede la cantante protagonista dei festeggiamenti per i suoi 40 anni di carriera. La popstar internazionale potrebbe poi aver organizzato le celebrazioni dei suoi 66 anni, il 16 agosto, tra uno yacht ormeggiato al largo di Capri e una festa nel Teatro Grande degli Scavi di Pompei: non ci sono conferme ufficiali per ora, solo indiscrezioni, come quella de Il Corriere della Sera secondo cui alcuni membri dello staff di Madonna hanno eseguito alcuni sopralluoghi negli scavi di Pompei.

La prenotazione “misteriosa” L'ipotesi è che la cantante spenga le candeline con pochi intimi e la famiglia su uno yacht al largo dei Faraglioni per poi approdare sulla terraferma nel porto di Marina di Stabia e, da qui, raggiungere in auto gli scavi. Dalla direzione del parco archeologico nessuna ha confermato, ma sembra che il Teatro Grande - abituale palcoscenico di prestigio per grandi spettacoli - sia stato affittato da una società internazionale per un party da tenere proprio il 16 agosto, dal costo che si aggirerebbe intorno ai 30mila euro. E la popstar ha già festeggiato tre volte il suo compleanno in Italia: nel 2017 e nel 2021 in Puglia e nel 2022 in Sicilia. leggi anche Madonna, la popstar torna a lavorare sul suo film biopic

La questione sicurezza Martedì si riunirà in prefettura a Napoli il Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza: se la festa a Pompei fosse confermata, si parlerà anche delle misure di sicurezza per un evento che pur essendo strettamente riservato agli invitati (si parla di 500 super vip e un catering opera di chef stellati) inevitabilmente attirerebbe tanti fan e curiosi. leggi anche Madonna denunciata da fan per "pornografia" a concerto di Los Angeles