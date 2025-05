Bianca Balti su Instagram: “Non trovo i farmaci contro il cancro"

Affetta da tumore ovarico, Bianca Balti ha denunciato su Instagram la difficoltà a repererire farmaci contro il cancro.

La denuncia su Instagram di Bianca Balti

"Di solito non lo faccio, ma ho finito la pazienza e il tempo", ha esordito Bianca Balti su Instagram. "Ho bisogno che vi diate una mossa. Sono una paziente oncologica. I farmaci che sto aspettando non sono facoltativi, mi salvano la vita. Ho una carriera, una vita e delle responsabilità. Devo viaggiare per lavoro, ma non posso farlo in sicurezza senza le pillole che mi state negando. Ho passato ore al telefono e nessuno si assume la responsabilità. Nessuno se ne occupa. State fallendo proprio quando c’è più bisogno di voi. Ed è inaccettabile", ha scritto.

"Parole che condividiamo e sposo pienamente questa causa che ritengo di assoluto buonsenso", ha risposto Simona Loizzo, presidente dell'Intergruppo parlamentare sulle nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella. La deputata della Lega si è detta consapevole della persistenza del problema, spiegando di aver rivolto diverse interrogazioni al Ministero della Salute.