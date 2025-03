Bianca Balti, una nuova cura contro il tumore

“A casa dopo un mese trotterellando in giro per il mondo”. In una story Instagram, Bianca Balti ha aggiornato i follower su una nuova cura contro il tumore ovarico che intraprenderà a breve, dopo aver vissuto tra il Festival di Sanremo e la Fashion Week di Milano e di Parigi. “Lunedì inizio la terapia con gli inibitori Parp che agisce bloccando l'enzima Parp, che aiuta a riparare il Dna danneggiato, portando alla morte delle cellule cancerose. Funziona bene soprattutto nei tumori con mutazioni del gene BRCA, come il mio”, ha scritto la modella, portatrice della mutazione genetica BRCA1 che predispone ad alcune tipologie di cancro, comprese quelle al seno e all’utero. Nel 2022 Balti si era sottoposta a una mastectomia preventiva, ma aveva conservato l’utero in vista di un’eventuale futura terza maternità. “Devo fermarmi per almeno tre settimane in cui il dottore dovrà tenere sotto controllo come reagisco alla cura, per eventualmente modificare i dosaggi. E non ne ho proprio voglia (ma me la faccio venire)”.