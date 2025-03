Masquerade - Ladri d'amore, il cast del film con Pierre Niney

1/6 ©Webphoto

Pierre Niney è il protagonista di Masquerade - Ladri d'amore, in prima tv su Rai 2 giovedì 20 marzo. Vincitore del Premio César per Yves Saint Laurent, nel film veste i panni di Adrien, ex ballerino che - per mantenersi dopo un incidente in moto - fa il gigolò in Costa Azzurra