Only Murders in the Building 5, Christoph Waltz si unisce al cast

L'attore, due volte premio Oscar, si unisce al già ricchissimo ensemble di star della serie Hulu. Ruolo ancora top secret

Only Murders in the Building continua ad attrarre le star di Hollywood e alza ulteriormente il livello del suo cast in vista della quinta stagione, già annunciata e attualmente in produzione. La serie, plurinominata agli Emmy e ai Golden Globe nel corso degli anni, vedrà aggiungersi alla lunga lista di grandi attori che la interpretano anche quello di Christoph Waltz, due volte premio Oscar per Bastardi senza gloria e Django Unchained.

La carriera di Christoph Waltz Waltz si unisce all’altra new entry Keegan-Michael Key, già annunciato. Il ruolo dell’attore nato a Vienna è, come sempre accade per questa serie, avvolto nel più assoluto riserbo. La carriera di Waltz è fatta di grandi successi e premi. Oltre ai due Oscar già citati, l’attore ha vinto un Golden Globe, un BAFTA, due Screen Actor’s Guild Award, due Critic’s Choice Award e il Prix d’interprétation masculine al Festival del Cinema di Cannes.